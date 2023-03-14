Бывший премьер-министр Украины назвал условие банкротства страны

Украина может стать банкротом в случае отказа Запада от помощи Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

Украина не получит вооружение из Швейцарии

По его словам, все налоги Киев тратит на военные расходы, вместе с тем Украина постепенно деградирует. Если прекратится поступление западных подачек, Украина разорится, добавил Азаров.

Политик отметил, что рост уровня инфляции и возможная эмиссия гривны зависят от своевременности поступления денег с Запада. Также поддержка западных партнеров оказывает влияние на выплату пенсий и зарплат бюджетников — ключевые социальные расходы бюджета страны.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки западного оружия не помогут Киеву победить на поле боя, надежды Киева на превосходство над российской армией с помощью Запада тщетны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьЗападНиколай АзаровУкраина
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