Бывший политстратег Обамы усомнился в целесообразности участия Байдена в выборах

По его словам, если Байден продолжит участие в гонке, то «будет ли это в его интересах или в интересах страны». Эксперт указал на опубликованные газетой The New York Times результаты опроса избирателей. Так, предыдущий президент Дональд Трамп опережает Байдена по популярности в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Они относятся к числу наиболее важных с точки зрения исхода предстоящих выборов президента США.

В Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании Трамп опережает Байдена на 4-10%. В случае проведения выборов в ближайшие дни экс-президент получил бы в ключевых штатах 67 голосов выборщиков, тогда как его оппонент — всего лишь 10, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

