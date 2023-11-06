Бывший политстратег Обамы усомнился в целесообразности участия Байдена в выборах
Экс-главный политический стратег бывшего президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод усомнился в целесообразности дальнейшего участия главы государства Джо Байдена в борьбе за президентский пост осенью 2024 года, сообщает ТАСС.
По его словам, если Байден продолжит участие в гонке, то «будет ли это в его интересах или в интересах страны». Эксперт указал на опубликованные газетой The New York Times результаты опроса избирателей. Так, предыдущий президент Дональд Трамп опережает Байдена по популярности в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Они относятся к числу наиболее важных с точки зрения исхода предстоящих выборов президента США.
В Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании Трамп опережает Байдена на 4-10%. В случае проведения выборов в ближайшие дни экс-президент получил бы в ключевых штатах 67 голосов выборщиков, тогда как его оппонент — всего лишь 10, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru