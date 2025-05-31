В Китае задержали мужчину за порчу терракотовых воинов

Известно, что мужчина 30 лет во время посещения музейного комплекса перелез через ограждение и спрыгнул в яму, повредив статуи. Мужчина страдает от психического заболевания.

Воины Терракотовой армии являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее стало известно, что самым масштабным в Государственном историческом музее в 2026 году станет выставочный проект, в рамках которого в Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

