В Китае задержали мужчину за порчу терракотовых воинов
В Китае мужчина повредил две фигуры воинов Терракотовой армии, сообщили власти города Сианя.
Известно, что мужчина 30 лет во время посещения музейного комплекса перелез через ограждение и спрыгнул в яму, повредив статуи. Мужчина страдает от психического заболевания.
Воины Терракотовой армии являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее стало известно, что самым масштабным в Государственном историческом музее в 2026 году станет выставочный проект, в рамках которого в Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru