ИКИ РАН: Крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце приведет к сильным магнитным бурям
Крупнейший выброс массы, произошедший на Солнце в 2025 году, с высокой долей вероятности вызовет очень сильные магнитные бури. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.
По его словам, крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован ночью 31 мая. Богачев объяснил, что это произошло в результате сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100.
Специалист рассказал, что мощность произошедшего выброса уступает аналогичным событиям мая 2024 года, которые привели к бурям уровня 5. Однако, добавил он, это может привести к самой крупной серии магнитных бурь в текущем году с пиковыми значениями до G4.
Богачев также отмети, что, согласно расчетам, наблюдается исключительно высокая скорость плазмы. По оценкам ученых, приход солнечного вещества к Земле возможен поздним вечером 1 июня по московскому времени. При этом точные времена прихода и геомагнитный прогноз объявят позже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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