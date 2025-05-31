ИКИ РАН: Крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце приведет к сильным магнитным бурям

Крупнейший выброс массы, произошедший на Солнце в 2025 году, с высокой долей вероятности вызовет очень сильные магнитные бури. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.

По его словам, крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован ночью 31 мая. Богачев объяснил, что это произошло в результате сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100.