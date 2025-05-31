Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Водолаги в Сумской области

Российские военные взяли под контроль село Водолаги в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Отмечается, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Север». В ведомстве также добавили, что российские военные освободили Новополь в ДНР.

До этого военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российские войска продвигаются на широком участке фронта в Сумской области, писал RT.

Ранее в администрации Сумской области объявили об эвакуации еще 11 насеянных пунктов региона на фоне продвижения ВС России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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