Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Водолаги в Сумской области
Российские военные взяли под контроль село Водолаги в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Север». В ведомстве также добавили, что российские военные освободили Новополь в ДНР.
До этого военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российские войска продвигаются на широком участке фронта в Сумской области, писал RT.
Ранее в администрации Сумской области объявили об эвакуации еще 11 насеянных пунктов региона на фоне продвижения ВС России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru