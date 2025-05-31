Умер автор музыки к «Симпсонам» Альф Клаузен

Американский композитор Альф Клаузен скончался на 85 году жизни, сообщила его дочь Каарин Клаузен.

Клаузен известен по работе над музыкой для телесериалов «Детективное агентство «Лунный свет» и «Альф», а также для анимационного сериала «Симпсоны».

По словам дочери композитора, ее отец умер у себя дома в Лос-Анджелесе в четверг. Около восьми лет назад Клаузену поставили болезнь Паркинсона.

Издание The Washington Post отмечает, что Клаузен был номинирован на 30 премий «Эмми», причем 21 из всех номинаций - за «Симпсонов». Композитор дважды получил премию «Эмми».

