Умер автор музыки к «Симпсонам» Альф Клаузен
Американский композитор Альф Клаузен скончался на 85 году жизни, сообщила его дочь Каарин Клаузен.
Клаузен известен по работе над музыкой для телесериалов «Детективное агентство «Лунный свет» и «Альф», а также для анимационного сериала «Симпсоны».
По словам дочери композитора, ее отец умер у себя дома в Лос-Анджелесе в четверг. Около восьми лет назад Клаузену поставили болезнь Паркинсона.
Издание The Washington Post отмечает, что Клаузен был номинирован на 30 премий «Эмми», причем 21 из всех номинаций - за «Симпсонов». Композитор дважды получил премию «Эмми».
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