Роскачество: Определить испорченное мороженое можно по внешнему виду

Определить некачественное или испорченное мороженое возможно по его внешнему виду. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В системе посоветовали потребителям внимательно изучать состав продукта перед его покупкой. Так, в классическом мороженом должно содержаться не менее 40% молока, сахар, сливки, сливочное масло, сухое молоко, а также вкусовые добавки и стабилизаторы. При этом не допускается использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и в пломбире.

В Роскачестве также посоветовали покупателям обращать внимание на внешний вид мороженого. Например, неоднородный цвет или льдинки свидетельствуют о нарушениях технологии: о плохом перемешивании или повторной заморозке. Кроме того, если продукт деформирован, это может указывать на неправильное хранение или истекающий срок годности.

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Между тем, состояние шоколадной глазури, добавили в системе, тоже может многое сказать о качестве товара. Так, белый налет, липкость или крошливость шоколада в мороженом могут говорить о неправильном хранении или сбое при производстве.

К тому же специалисты отметили, что на упаковке мороженого обязательно должна быть указана жирность: до 7,5% — молочное мороженое, от 8 до 11,5% — сливочное, от 12 до 20% — пломбир. При этом наличие стабилизаторов в составе не является поводом для беспокойства, так как они помогают продукту сохранять форму и не таять слишком быстро.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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