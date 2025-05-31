Роскачество: Определить испорченное мороженое можно по внешнему виду

Определить некачественное или испорченное мороженое возможно по его внешнему виду. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В системе посоветовали потребителям внимательно изучать состав продукта перед его покупкой. Так, в классическом мороженом должно содержаться не менее 40% молока, сахар, сливки, сливочное масло, сухое молоко, а также вкусовые добавки и стабилизаторы. При этом не допускается использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и в пломбире.

В Роскачестве также посоветовали покупателям обращать внимание на внешний вид мороженого. Например, неоднородный цвет или льдинки свидетельствуют о нарушениях технологии: о плохом перемешивании или повторной заморозке. Кроме того, если продукт деформирован, это может указывать на неправильное хранение или истекающий срок годности.