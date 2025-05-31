С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы

Отмечается, что это также коснется операций, предположительно, связанных с отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Перевод будут приостанавливать на срок до десяти дней. Такая мера в том числе поможет пресекать незаконную деятельность дропперов, то есть лиц, обналичивающих украденные мошенниками средства или предоставляющих данные своих банковских карт для вывода денег.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Госдуме РФ внесли проект об уголовной ответственности для дропперов.