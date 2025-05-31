С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенническими действиями. Об этом говорится на официальном сайте финансовой разведки России.

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Отмечается, что это также коснется операций, предположительно, связанных с отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Перевод будут приостанавливать на срок до десяти дней. Такая мера в том числе поможет пресекать незаконную деятельность дропперов, то есть лиц, обналичивающих украденные мошенниками средства или предоставляющих данные своих банковских карт для вывода денег.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Госдуме РФ внесли проект об уголовной ответственности для дропперов.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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