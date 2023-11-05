NYT: Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов

В Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании Трамп опережает Байдена на 4-10%. Издание отметило, что в случае проведения выборов в ближайшие дни экс-президент получил бы в ключевых штатах 67 голосов выборщиков, тогда как его оппонент - всего лишь 10.

В беседе с газетой «Известия» политолог Малек Дудаков заявил, что американский Сенат заблокирует импичмент Байдена, однако процедура нанесет президенту репутационные потери.

Трамп ранее назвал Байдена «посмешищем, которое оккупировало Белый дом». Политик обвинил президента в некомпетентности, из-за которой произошло обострение палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

