NYT: Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов
Бывший президент США Дональд Трамп опережает главу Белого дома Джо Байдена по уровню поддержки в пяти из шести важнейших штатов, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The New York Times (NYT) и Сиенским колледжем.
В Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании Трамп опережает Байдена на 4-10%. Издание отметило, что в случае проведения выборов в ближайшие дни экс-президент получил бы в ключевых штатах 67 голосов выборщиков, тогда как его оппонент - всего лишь 10.
В беседе с газетой «Известия» политолог Малек Дудаков заявил, что американский Сенат заблокирует импичмент Байдена, однако процедура нанесет президенту репутационные потери.
Трамп ранее назвал Байдена «посмешищем, которое оккупировало Белый дом». Политик обвинил президента в некомпетентности, из-за которой произошло обострение палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru