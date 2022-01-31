Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заразился COVID-19

По её словам, серьёзных симптомов у них нет. Она не исключила, что это связано со сделанной ранее бустерной прививкой.

Ранее ситуация с коронавирусом в мире стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.