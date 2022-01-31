Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заразился COVID-19
31 января 202218:14
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер заразился коронавирусом. Об этом в своём Instagram заявила его супруга Со Ён Ким-Шрёдер, у которой тоже выявили COVID-19.
По её словам, серьёзных симптомов у них нет. Она не исключила, что это связано со сделанной ранее бустерной прививкой.
Ранее ситуация с коронавирусом в мире стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.
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Заразились
11,9 млн+124 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+621 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 130 / сут.
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31 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru