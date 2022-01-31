Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заразился COVID-19

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер заразился коронавирусом. Об этом в своём Instagram заявила его супруга Со Ён Ким-Шрёдер, у которой тоже выявили COVID-19.

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По её словам, серьёзных симптомов у них нет. Она не исключила, что это связано со сделанной ранее бустерной прививкой.

Ранее ситуация с коронавирусом в мире стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияЗаболеваниеКоронавирусГерхард Шредер
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