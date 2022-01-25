Элтон Джон объявил о переносе концертов из-за заражения коронавирусом
25 января 202222:47
Британский певец Элтон Джон объявил о переносе ряда концертов в США из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, переносятся на другое время выступления артиста в Далласе. Он извинился перед зрителями, но отметил, что хочет сберечь свою команду.
Элтон Джон рассказал, что легко переносит инфекцию, благодаря полной вакцинации и бустерной прививки.
По словам 74-летнего артиста, он намерен выступить в Арканзасе в ближайшие выходные.
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25 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru