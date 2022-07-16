В Китае рассказали, как США «одурачили» Евросоюз
США после обострения кризиса на Украине активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции против России, при этом Вашингтон испытывает от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Об этом пишет китайское издание Global Times.
«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньший ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — отмечается в материале.
По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, ЕС уже начал задумываться, не был ли он «одурачен» Соединенными Штатами.
Эксперты подчеркивают, что Европа все яснее осознает последствия такой политики и потенциальный ущерб.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- В Мексике 14 человек погибли при крушении вертолета ВМС
- Белый дом: Саудовская Аравия будет поддерживать баланс мирового рынка нефти
- Пушков предрек череду отставок и политических кризисов в Европе
- В Китае рассказали, как США «одурачили» Евросоюз
- Юрист напомнила о крупных штрафах за выброс мусора из машины
- Алиев обвинил Минобороны России в невыполнении договоренностей по Карабаху
- Два человека погибли при крушении Ан-2 на Кубани
- СМИ: У российских военных появилась американская РСЗО HIMARS
- Минобороны: Украинские силовики допрашивают жителей Одессы о связях с Россией
- Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru