В Китае рассказали, как США «одурачили» Евросоюз

США после обострения кризиса на Украине активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции против России, при этом Вашингтон испытывает от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Об этом пишет китайское издание Global Times.

СМИ: Евросоюз внесет поправки в санкции против России

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньший ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — отмечается в материале.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, ЕС уже начал задумываться, не был ли он «одурачен» Соединенными Штатами.

Эксперты подчеркивают, что Европа все яснее осознает последствия такой политики и потенциальный ущерб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАКитай
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