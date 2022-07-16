«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньший ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — отмечается в материале.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, ЕС уже начал задумываться, не был ли он «одурачен» Соединенными Штатами.

Эксперты подчеркивают, что Европа все яснее осознает последствия такой политики и потенциальный ущерб.

