Телеграм: Литву подвинули, ЕС отключили, гражданство упростили

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В понедельник Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России всем жителям Украины. Ранее такой порядок действовал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.

Политический обозреватель Андрей Гусий полагает, что указ президента поможет обеспечить безопасность жителей подконтрольных Киеву территорий:

«Еще 7 июля я писал о том, что: "украинцы станут россиянами", тогда на примере признанных Украиной военными преступниками пленных и их родственников. Сегодняшнее расширение списка – это вполне ожидаемое решение, по большей части для родственников жителей освобожденных территорий или же беженцев, которые остаются пока на подконтрольной офису Зеленского территории. С одной стороны, любые бюрократические неточности сейчас недопустимы, а с учетом развития событий проще уже писать Украину целиком. С другой стороны, это важное решение для родственников жителей освобожденных территорий, которых, как мы понимаем, с большой долей вероятности будут преследовать сторонники киевской власти. Просто вспомним события 2014 года и поведение Киева».

«Землянка» допускает, что появление указа – предвестник того, что Россия готовится «по-настоящему начать» на Украине:

«Указ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения российского гражданства на всех граждан Украины, помимо жеста доброй воли по отношению к украинскому народу в целом, с высокой вероятностью означает переход России к более жесткому сценарию военных действий по отношению к киевскому режиму. Если ранее такое право распространялось на территории, освобожденные от последнего, то распространение его на всех жителей Украины может означать смену целеполагания от освобождения Донбасса и части юга Украины к полной победе над киевским режимом: теперь потенциально освобожденной будет считаться вся Украина, государственно-территориальное устройство которой также должно быть радикально изменено. Современная украинская государственность доказала неспособность сохранять суверенитет и защищать себя от перехвата управления внешними враждебными силами. Современная Украина не суверенна, а киевский режим даже с точки зрения формального уголовного законодательства этой страны представляет собой банду изменников и прислужников западных государств. Важно понимать, что заявление президента о том, что "Россия еще по-настоящему ничего не начинала на Украине" было сделано не случайно».

«Мейстер» считает указ президента свидетельством того, что любые переговоры с Киевом Москва считает бесперспективными:

«Упрощенный порядок получения российского гражданства для всех жителей Украины, указ о котором подписал Владимир Путин, по большому счету означает констатацию отсутствия каких-либо надежд на договоренности с этой страной. Вопрос заключается лишь во времени, которое киевский режим еще будет контролировать те или иные территории, и ущербе, который успеет нанести. Но судьбу украинских территорий их жители будут определять уже без учета мнения действующего руководства Украины».

«Сыны Монархии» предлагают распространить упрощенный порядок на эмигрантов, желающих вернуться в Россию, и на русских из постсоветских стран:

«Буквально сейчас мне написал мой подписчик из Германии. Его друг, который жил с середины 90-х в Германии, на волне патриотизма и возмущения западной русофобией сорвался с насиженного места, продал все, что у него там было, включая квартиру, снял жилье в Москве и приехал на Родину после начала СВО вместе с котом, чтобы оформить российское гражданство и жить здесь. Он подал заявление на российский паспорт, сначала ему сказали, что надо просто подтвердить факт проживания в Саратовской области, где он жил до эмиграции. Ответ на запрос шел месяц, потом ему сказали, что надо еще подтвердить наличие у него российского гражданства в прошлом, ответ на этот запрос занимает от 1 до 3 месяцев. У мужика истекает 19 июля виза, в МВД ему сказали, что надо уехать из России и сделать запрос в Германии через посольство. А он в Германии все уже продал, даже квартиры своей уже нет. <…> За пределами нашей страны живут миллионы русских, далеко не только на Украине и в республиках бывшего СССР. Мы – самый большой разделенный народ в мире. Почему бы именно сейчас, в ситуации разгула беспрецедентной русофобии, не сделать процесс репатриации русских людей домой максимально простым и быстрым!»

«Мышь в овощном» полагает, что Киев очень странно демонстрирует преимущества украинского гражданства:

«Накануне небратский министр иностранных дел Кулеба заявил, что введение упрощенного приема в российское подданство для граждан его страны "является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права", и на основании этого запросил у Запада новые поставки тяжелого вооружения. Для того, чтобы наглядно показать миру, как хорошо быть украинцем, и зачем героям из ВСУ и нацбатов нужно побольше оружия, Киев вскоре после заявления Кулебы нанес массированный удар по гражданским объектам в Херсонской области. Повадки озверевшего быдла, бросающегося с ножом на бывшую, которая от него ушла, и требующего при этом сочувствия и помощи от дружков. Только возведенные в ранг государственной политики страны, считающей себя образцом свободы и демократии».

