Телеграм: Литву подвинули, ЕС отключили, гражданство упростили
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её гражданство
В понедельник Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России всем жителям Украины. Ранее такой порядок действовал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
Политический обозреватель Андрей Гусий полагает, что указ президента поможет обеспечить безопасность жителей подконтрольных Киеву территорий:
«Еще 7 июля я писал о том, что: "украинцы станут россиянами", тогда на примере признанных Украиной военными преступниками пленных и их родственников. Сегодняшнее расширение списка – это вполне ожидаемое решение, по большей части для родственников жителей освобожденных территорий или же беженцев, которые остаются пока на подконтрольной офису Зеленского территории. С одной стороны, любые бюрократические неточности сейчас недопустимы, а с учетом развития событий проще уже писать Украину целиком. С другой стороны, это важное решение для родственников жителей освобожденных территорий, которых, как мы понимаем, с большой долей вероятности будут преследовать сторонники киевской власти. Просто вспомним события 2014 года и поведение Киева».
«Землянка» допускает, что появление указа – предвестник того, что Россия готовится «по-настоящему начать» на Украине:
«Указ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения российского гражданства на всех граждан Украины, помимо жеста доброй воли по отношению к украинскому народу в целом, с высокой вероятностью означает переход России к более жесткому сценарию военных действий по отношению к киевскому режиму. Если ранее такое право распространялось на территории, освобожденные от последнего, то распространение его на всех жителей Украины может означать смену целеполагания от освобождения Донбасса и части юга Украины к полной победе над киевским режимом: теперь потенциально освобожденной будет считаться вся Украина, государственно-территориальное устройство которой также должно быть радикально изменено. Современная украинская государственность доказала неспособность сохранять суверенитет и защищать себя от перехвата управления внешними враждебными силами. Современная Украина не суверенна, а киевский режим даже с точки зрения формального уголовного законодательства этой страны представляет собой банду изменников и прислужников западных государств. Важно понимать, что заявление президента о том, что "Россия еще по-настоящему ничего не начинала на Украине" было сделано не случайно».
«Мейстер» считает указ президента свидетельством того, что любые переговоры с Киевом Москва считает бесперспективными:
«Упрощенный порядок получения российского гражданства для всех жителей Украины, указ о котором подписал Владимир Путин, по большому счету означает констатацию отсутствия каких-либо надежд на договоренности с этой страной. Вопрос заключается лишь во времени, которое киевский режим еще будет контролировать те или иные территории, и ущербе, который успеет нанести. Но судьбу украинских территорий их жители будут определять уже без учета мнения действующего руководства Украины».
«Сыны Монархии» предлагают распространить упрощенный порядок на эмигрантов, желающих вернуться в Россию, и на русских из постсоветских стран:
«Буквально сейчас мне написал мой подписчик из Германии. Его друг, который жил с середины 90-х в Германии, на волне патриотизма и возмущения западной русофобией сорвался с насиженного места, продал все, что у него там было, включая квартиру, снял жилье в Москве и приехал на Родину после начала СВО вместе с котом, чтобы оформить российское гражданство и жить здесь. Он подал заявление на российский паспорт, сначала ему сказали, что надо просто подтвердить факт проживания в Саратовской области, где он жил до эмиграции. Ответ на запрос шел месяц, потом ему сказали, что надо еще подтвердить наличие у него российского гражданства в прошлом, ответ на этот запрос занимает от 1 до 3 месяцев. У мужика истекает 19 июля виза, в МВД ему сказали, что надо уехать из России и сделать запрос в Германии через посольство. А он в Германии все уже продал, даже квартиры своей уже нет. <…> За пределами нашей страны живут миллионы русских, далеко не только на Украине и в республиках бывшего СССР. Мы – самый большой разделенный народ в мире. Почему бы именно сейчас, в ситуации разгула беспрецедентной русофобии, не сделать процесс репатриации русских людей домой максимально простым и быстрым!»
«Мышь в овощном» полагает, что Киев очень странно демонстрирует преимущества украинского гражданства:
«Накануне небратский министр иностранных дел Кулеба заявил, что введение упрощенного приема в российское подданство для граждан его страны "является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права", и на основании этого запросил у Запада новые поставки тяжелого вооружения. Для того, чтобы наглядно показать миру, как хорошо быть украинцем, и зачем героям из ВСУ и нацбатов нужно побольше оружия, Киев вскоре после заявления Кулебы нанес массированный удар по гражданским объектам в Херсонской области. Повадки озверевшего быдла, бросающегося с ножом на бывшую, которая от него ушла, и требующего при этом сочувствия и помощи от дружков. Только возведенные в ранг государственной политики страны, считающей себя образцом свободы и демократии».
Москва и её корона
Во вторник оперштаб Москвы рекомендовал снова носить маски в закрытых общественных местах. За прошлую неделю число новых случаев коронавируса в Москве выросло на 57%.
Главврач московской больницы имени О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказывает про обстановку в Москве:
«Рост случаев связан с циркуляцией у нас более заразных вариантов "Омикрона" ВА.4 и ВА.5. По симптомам такой ковид напоминает ОРВИ и лишь в редких случаях вызывает воспаление легких. В целом обстановка стабильная, так как в Москве уже отработаны алгоритмы ведения пациентов. В поликлиниках усилена работа дежурных отделений ОРВИ. В городе свободно 2/3 коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, по необходимости оперативно могут быть развернуты дополнительные мощности».
«АДЕКВАТ Z» делится наблюдениями:
«Смотрю я на происходящее с ковидлой в некоторых моих кругах общения, и это происходящее мне активно не нравится. Особенно учитывая, что московское сегодня – это завтра для регионов, сколько раз проходили. Где в офисе слег один, там за несколько дней слегают почти все. Тяжесть симптомов довольно жестко связана с наличием и давностью (ре)вакцинации: от легкого недомогания и дерущего горла до температуры 40 и выше на несколько дней со всем, что к ней прилагается. И это не неведомо что, это она, родимая: говорю о тех коллективах, где хорошим тоном является тестироваться при первом намеке. У кого последняя прививка больше полугода назад, сейчас самое время, вдвойне и втройне – если из группы риска. У кого симптомы, сидеть дома – нынешняя версия заразы своей заразностью превосходит все предыдущие. У всех поголовно – самое время во всяком случае свести необязательные контакты к разумному минимуму».
Журналистка Наиля Аскер-заде пишет про ситуацию за рубежом:
«Еврокомиссия призвала все страны ЕС в обязательном порядке начать кампанию по введению второй бустерной дозы вакцины от коронавируса для лиц старше 60 лет. Европа переживает очередную волну Covid-19: за неделю с 27 июня по 3 июля показатели заболеваемости среди пожилых людей выросли на 32%. <…> За прошлую неделю в мире было зафиксировано 5,8 млн новых случаев Covid-19, что примерно на 1 млн выше, чем за предыдущий недельный период. Растет не только заболеваемость, но и смертность. И если вам хочется воскликнуть: "Когда же, наконец, все это кончится?", то ответ, к сожалению, будет неутешительным – в ближайшее время вряд ли».
«Вечерний пророк» призывает рассматривать коронавирус как сезонное заболевание, которое может остаться с нами навсегда:
«Как и прогнозировалось ранее, COVID-19 превратился в сезонное заболевание наподобие ОРВИ, и периодические всплески болезни неминуемы. На текущий момент это происходит на фоне летних отпусков и активного передвижения населения. При этом с учетом мутации вируса его летальность и сложность протекания существенно уменьшились. Так что придется все-таки свыкнуться с мыслью о том, что коронавирус теперь будет с нами надолго, хотя и не будет больше представлять массовой угрозы».
Калининград и его транзит
В воскресенье Литва в соответствии с принятым в марте санкционным пакетом расширила список товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область России. Ограничения затронули поставки древесины, бетона, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил отреагировать жестко:
«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области). Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС. При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01».
В среду Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен при условии эффективного контроля со стороны властей стран ЕС. Запрет на транзит касается военных грузов.
«Калининград_Высоцкий» пишет о тактической победе России:
«В самом начале этой очередной возни с прибалтами и ЕС был выбор между полной эскалацией и прожиманием. Так вот: прожали, передавили. Победа. Локальная, но приятная. Нам в Калининграде не нужен выдуманный мифический Сувалкский коридор – лесистая местность со множеством речек и каналов. Без железной дороги. Нам в Калининграде достаточно завтрашнего блеяния литовских "политиков". Это особенное удовольствие».
«Темник» подчеркивает, что в долгосрочной перспективе Россию достигнутый компромисс не устраивает:
«Литва сдала назад в вопросе калининградского транзита. МИД республики заявил, что положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии. Последние будут соблюдаться для сохранения единства Евросоюза. Таким образом, достигнут компромисс, который снимает часть напряженности. Но полностью устроить РФ он все равно не сможет. Ограничения на перевозки грузовым автотранспортом сохраняются. Разблокируется только железнодорожное сообщение. Соответственно, следует ожидать ответной меры на запрет автогрузового транзита из Прибалтики через РФ».
«Книга Носовича» отвечает на вопрос о том, есть ли в Литве конструктивные политики, с которыми Россия могла бы вести диалог:
«Литовская оппозиция, которая в июне осудила правительство консерваторов за то, что спровоцировали конфликт вокруг транзита в Калининград и подставили Литву под удар, теперь осудила его же за уточняющие рекомендации Еврокомиссии. Оппозиция называет возобновление железнодорожного транзита в полном объеме победой Москвы и дипломатическим поражением Вильнюса. В обоих случаях работает теория рационального выбора. Это абсолютно эгоистическое целерациональное поведение. В июне имела место работа на литовских избирателей, которые в большинстве своем искренне не понимают, зачем было на ровном месте создавать геополитический кризис и перекрывать транзит в Калининград, на котором Литва зарабатывает хорошие деньги. Сейчас имеет место работа на куда более важных избирателей за океаном, которые из всех политических сил в Восточной Европе всегда выбирали самых радикальных и антироссийских. После импичмента Роландаса Паксаса этот урок литовские элиты запомнили накрепко. Так что забудьте про здоровых и конструктивных политиков в Вильнюсе. Самый здоровый и конструктивный человек в политическом классе Литвы сейчас – Альгирдас Палецкис. И он сидит».
«Рубеж и Zа Рубеж» считает, что Литву и ЕС в целом нужно наказать за нарушение действующих соглашений:
«Убытки, которые Калининград и Россия в целом понесли и еще понесут от нарушения Европейским союзом предыдущего соглашения по транзиту, должны быть компенсированы. Или надо принимать конкретные меры, которые нанесут Литве сопоставимый ущерб. Если потребуется, контрдавление должно быть расширено на соседей Литвы. Соответственно, российские эксперты должны рассуждать не о том, в каком документе еэсовцам удобнее "прописать", как им "обходить" их сохраняющиеся санкции против России, а о том, как нам больнее наказать Литву и ЕС в целом именно за Калининград».
Россия и её потоки
В понедельник газопровод «Северный поток», по которому газ поступает из России в Европу, был остановлен на 10-дневное ежегодное техобслуживание. Ранее канадские власти, ссылаясь на санкции, отказались вернуть в Россию турбину, необходимую для работы газопровода и отправленную в Канаду на техобслуживание. Решение все же вернуть турбины было принято после многочисленных просьб Берлина и при поддержке США. На этом фоне в Европе возникли опасения, что Москва может не запустить «Северный поток» 22 июля, как запланировано, усугубив энергетические проблемы ЕС.
«Контора Пишет» рассказывает, что будет, если страшный сон европейцев станет явью:
«Если это произойдет, риск рецессии в странах ЕС в ближайшие месяцы значительно возрастет. Некоторые крупные государства-члены ЕС, такие как Германия и Италия, сильно зависят от российского газа, и, несмотря на усилия по накоплению запасов энергии и поиску альтернативных поставщиков, валютные трейдеры предполагают худшее. Деловые настроения в Германии в настоящее время ниже, чем в начале пандемии, и падение курса евро, которое повысит стоимость импортируемых энергоносителей, лишь усугубляет ситуацию. Может быть, не разочаровывать европейских партнеров в их ожиданиях, пустить СП-1 на минималке и посулить, что СП-2 даст максимум энергии по сниженным ценам? Интересно, пойдут ли еврофрустраторы на такое? В любом случае, сейчас открывается обширное поле для психолого-экономических экспериментов над ЕС».
«СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА» подозревает, что «Газпром» воспользовался приведенным выше советом:
«Газпром не торопится радостно скакать и благодарить США за "милостивое" разрешение взять турбину.
– Возьмите турбину назад – дайте газ!
– А на кой она нам, газ возьмите вон там в "Северном потоке 2" за рубли.
– Мы не можем, он же под санкциями.
– А то-то и оно.
– Так турбину возьмете?
– Ну потом как-нибудь, сейчас столько дел, столько забот.
Десять минут назад Газпром заявил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте двигатель».
В заявлении Госдепартамента США говорилось, что Вашингтон поддерживает решение канадских властей вернуть Германии турбину для «Северного потока», поскольку она позволит ЕС в краткосрочной перспективе пополнить запасы газа, «повысив тем самым энергетическую безопасность и устойчивость». «Мюсли вслух» восторгаются тем, как празднично Вашингтон преподносит позорные метания Запада, вынужденного изобретать предлоги для обхождения своих собственных санкций:
«Характерный пример западного двоемыслия, когда даже очевидное унижение перед Путиным подается обывателю как значительная победа. Приемы своих старших партнеров использует и украинская пропаганда, регулярно выдавая зраду за перемогу, например, в случаях серьезных неудач в ходе боевых действий. Предвкушаем еще немало бессмысленных медийных "побед" по мере того, как коллективный Запад и дальше будет пытаться оправдать поиск лазеек в своих же антироссийских санкциях».
«Каталонский вестник» пишет, что в случае прекращения поставок российского газа руководство ЕС не особенно рассчитывает на солидарность государств-участников:
«Брюссель запросил у государств-членов Союза их национальные планы реакции на чрезвычайную ситуацию в случае прекращения снабжения газом из России и работает над общеевропейским планом реакции. <…> Глава исполнительной власти Союза Урсула фон дер Ляйен говорит, что в "случае полного прекращения поставок нужно быть уверенными в том, что газ будет поступать туда, где он нужнее всего. Нам следует проявить европейскую солидарность, защитить единый рынок и цепочки добавленной стоимости". Она призвала не впадать в "эгоизм и протекционизм" (в который они впали во время паники марта 2020 года). Действительно, в начале пандемии страны ЕС блокировали поставки медицинских материалов друг другу и перекупали друг у друга партии медматериалов китайских поставщиков, и какой-то заметной солидарности друг с другом не проявили. Госпожа фон дер Ляйен призывает их в этот раз вести себя "сознательнее"».
«Доктор Z прописал» отмечает, что о сознательности в отношении стран за пределами «золотого миллиарда» евробюрократы даже не задумываются:
«Европейские государства сейчас рыщут по всему свету в поисках газа, дабы заменить этими поставками импорт из России. И один из вариантов – Африка. Но, как обычно, есть существенные такие нюансы. Вот, например, Bloomberg сообщает: СПГ-завод на острове Бонни-Айленд в Нигерии в прошлом году произвел достаточно газа, чтобы обеспечить на зиму энергией половину Великобритании. Большая его часть была вывезена в Испанию, Францию и Португалию. А в это время жители близлежащего города используют для дровяных печей керосин и дизель с черного рынка, которые производятся из нефти, украденной с производств Shell, Eni и TotalEnergies. Но в Европе и раньше-то никого не волновало, а сейчас и подавно».
Европа и её отставки
В четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально объявила о своей отставке, вместе с ней ушел весь кабинет министров. Каллас заявила о намерении вернуться на свой пост после формирования нового правительства. В тот же день о своей отставке объявил премьер-министр Италии Марио Драги на фоне правительственного кризиса, президент Серджо Маттарелла его отставку не принял. Прошение Драги об отставке стало четвертым за последний месяц правительственным кризисом в странах Евросоюза. Ранее в отставку ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и большая часть его кабинета, а в Болгарии парламент вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова.
«Злой журналист» пишет о бедах Эстонии:
«Думаю, это будет новая рубрика #Путинувольняет. Как я писал ранее, рейтинги текущих лидеров западных стран, которые ввели санкции, падают, а винят во всем Путина. <…> Эстония – страна с 20% инфляцией, выше, чем в РФ, и с сильнейшим постсанкционным экономическим кризисом. Страны Балтии сейчас являются балластом всей экономики Еврозоны. Нас ждет еще много "увольнений"!»
«Тайная канцелярия» рассказывает, что случилось в Италии:
«Правящая коалиция премьер–министра Италии Марио Драги находится под угрозой распада, поскольку партия "5 звезд" угрожает покинуть его правительство. Об этом сообщает издание Politico. Они обещают бойкотировать последнее голосование парламента и ослабить кабмин Драги, а затем присоединиться к оппозиции. Премьер-министр инициировал законопроект, предусматривающий выделение 26 млрд евро, чтобы помочь итальянцам справиться с инфляцией и резким ростом цен на энергоносители. "5 звезд" отказались голосовать за меру по экологическим соображениям. Если партия продолжит бойкотировать голосования парламента, президент Италии Серджо Маттарелла должен будет объявить вотум доверия Драги. Технически Драги может получить большинство голосов и без парламентариев от "5 звезд". Но премьер неоднократно указывал, что в случае исхода партии из правительства он не сможет возглавить другое. Правая партия "Лига" также заявила, что не будет участвовать в ином правительстве. Такая ситуация рискует привести к досрочным выборам в Италии».
«Всевидящее око» предлагает немецкому канцлеру приготовиться:
«Джонсон шатается, аки молодая осинка на ветру. Драги – заявил, что подает в отставку. Кто следующий?.. Самый первейший кандидат, конечно – ливерная колбаса Шольц. Как там оно было?.. Весь мир сплотился против России и готов на все ради победы западноевропейской демократии над Путиным? Ну, как-то оказалось, что даже внутри себя все расплачиваются очень быстро. Ждем осени, конечно».
Канал «Червонец Андрей 20ZZ» пишет о токсичности украинского президента:
«Уже двое из пяти приезжавших за последний месяц к Зеленскому глав стран Евросоюза незапланированно подали в отставку. Напомню, к злобному клоуну приезжали: Макрон (Франция), Шольц (Германия), Йоханис (Румыния), Драги (Италия), Джонсон (Великобритания). Двое последних уже попросились на выход».
На этом фоне США отменили часть антироссийских санкций в сферах сельского хозяйства, энергетики и медицины, отмечает «РосСкандал»:
«А вот ЕС с Германией во главе продолжают заниматься мазохизмом! Евро уже дешевле доллара! Боря Джонсон в ауте, итальянский Драги бежит, в очереди на отставку колбаса Шольц и петух Макрон… Походу к концу года коварный Путин весь политический ландшафт Европы перепашет! Хотя Россия еще толком ничего не начинала…».
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