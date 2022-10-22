Бывший директор ЦРУ не исключил участия военных во главе с США в конфликте на Украине

По его словам, если западные военные будут участвовать в конфликте на Украине, то только в качестве многонациональной силы под руководством Вашингтона, но не как сила НАТО.

Петреус считает, что в этом вопросе «красной линией» для США может стать нападение на одну из стран НАТО, пишет Газета.ru.

Ранее США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Об этом сообщает телеканал CBS News.

