Бывший директор ЦРУ не исключил участия военных во главе с США в конфликте на Украине

Многонациональный контингент под руководством США может быть задействован в боевых действиях на Украине. Об этом заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус в комментарии изданию Express.

Американский офицер назвал уязвимость перед холодами главной слабостью Украины

По его словам, если западные военные будут участвовать в конфликте на Украине, то только в качестве многонациональной силы под руководством Вашингтона, но не как сила НАТО.

Петреус считает, что в этом вопросе «красной линией» для США может стать нападение на одну из стран НАТО, пишет Газета.ru.

Ранее США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Об этом сообщает телеканал CBS News.

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ФОТО: РИА Новости
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