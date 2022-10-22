Американский офицер назвал уязвимость перед холодами главной слабостью Украины
Россия обладает энергоносителями и инфраструктурой, чтобы не замерзнуть зимой, в отличие от Украины. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«У них [России] есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», - считает Риттер.
При этом офицер призвал более широко взглянуть на происходящее.
«Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России?» — задался вопросом эксперт.
Риттер подчеркнул, что эту связь понимает уже вся Европа.
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