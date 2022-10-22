Американский офицер назвал уязвимость перед холодами главной слабостью Украины

«У них [России] есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», - считает Риттер.

При этом офицер призвал более широко взглянуть на происходящее.

«Сколько еще премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придет кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России?» — задался вопросом эксперт.

Риттер подчеркнул, что эту связь понимает уже вся Европа.

