Бывшего министра внутренних дел Польши будут насильно кормить в тюрьме

Дуда заявил, что об этом решении стало известно от супруги Каминьского. Отмечается, что нынешнее состояние экс-министра политика угрожает его жизни и здоровью.

Ранее осужденный на пожизненный срок Рауль Арашуков объявил голодовку после отказа ознакомить его с аудиозаписями заседаний.

