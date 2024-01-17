Бывшего министра внутренних дел Польши будут насильно кормить в тюрьме

Польский лидер Анджей Дуда объявил о решении суда, согласно которому бывшего министра внутренних дел страну Мариуша Каминьского будут кормить в тюрьме насильно. Выступление президента Польши транслируется по польскому телевидению.

Обвиняемый в подготовке теракта на Крымском мосту объявил голодовку

Дуда заявил, что об этом решении стало известно от супруги Каминьского. Отмечается, что нынешнее состояние экс-министра политика угрожает его жизни и здоровью.

Ранее осужденный на пожизненный срок Рауль Арашуков объявил голодовку после отказа ознакомить его с аудиозаписями заседаний.

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ФОТО: РИА Новости
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