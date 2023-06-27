Рауль Арашуков объявил голодовку

Осужденный на пожизненный срок Рауль Арашуков объявил голодовку после отказа ознакомить его с аудиозаписями заседаний. Об этом сообщил адвокат Владимир Постанюк, его слова приводит РИА Новости.

Экс-глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил 13 лет колонии

Постанюк заявил, что суд поставил незаконный срок ознакомления без мотивация, при этом Арашуков не может затянуть прослушивание материала, и слушает «ровно то, что ему и дают слушать».

Адвокат заявил, что целью голодовки Арашукова является стремление обратить внимание на действия суда.

Осенью прошлого года Арашукова и его сына признали виновными в организации убийств зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Среди восьми присяжных оказался один человек, который счел вину отца и сына недоказанной.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТюрьмаГолодовка

Горячие новости

Все новости

партнеры