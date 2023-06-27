Рауль Арашуков объявил голодовку
Осужденный на пожизненный срок Рауль Арашуков объявил голодовку после отказа ознакомить его с аудиозаписями заседаний. Об этом сообщил адвокат Владимир Постанюк, его слова приводит РИА Новости.
Постанюк заявил, что суд поставил незаконный срок ознакомления без мотивация, при этом Арашуков не может затянуть прослушивание материала, и слушает «ровно то, что ему и дают слушать».
Адвокат заявил, что целью голодовки Арашукова является стремление обратить внимание на действия суда.
Осенью прошлого года Арашукова и его сына признали виновными в организации убийств зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Среди восьми присяжных оказался один человек, который счел вину отца и сына недоказанной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru