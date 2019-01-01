Кремль назвал события в Грузии «русофобской провокацией»

«Русофобская провокация». Так в Кремле оценили ситуацию в Тбилиси, где из-за действий протестующих радикалов была сорвана сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Грузия — страна, в которую приезжает ольшое количество туристов из России. По словам представителя Кремля, действия грузинских оппозиционеров «требуют крайнего осуждения», подчёркивает Ura.ru.

Напомним, накануне в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Ситуация начала накаляться во время сессии Генассамблеи МАП. В её ходе российский делегат, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это стало причиной недовольства ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже волнения начались на улицах. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.

По последним данным, в ходе столкновений пострадали 240 человек.

Ранее НСН писала, что гражданам РФ рекомендуют отказаться от поездок в Тбилиси до тех пор, пока ситуация в городе не стабилизируется. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отмечает телеканал «360».

