Бундестаг не договорился по «Северному потоку - 2»

Новое заседание Бундестага начнется в 9:00 8 ноября, сообщает RT, однако рассмотрения законопроекта о поправках к газовой директиве в повестке нет.

Документ предполагает возможность исключения из требований третьего энергопакета для трубопроводов из государств, не являющихся членами Евросоюза. В частности, эти правила будут распространяться на трубопровод «Северный поток - 2».

Осенью 2019 года после долгих колебаний Дания одобрила строительство «Северного потока - 2». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что датчане испугались судебных исков, которые бы непременно последовали после решения Копенгагена выдать разрешение на строительство аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу. «Дальше Дания тянуть не могла, потому что ей угрожали иски, судебные процессы. Для них всё усугублялось тем, что они выдали разрешение для аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу — Baltic Pipe ("Балтийская труба" - НСН), и дальше оператор “Северного потока – 2” мог подавать в суд и обвинить их в коррупции. Потому что заявка от “Газпрома” была подана раньше, и можно было сказать, что они одобряют один газопровод и мешают реализации другого. Здесь могли начаться реальные уголовные дела. Датчане были в этом не заинтересованы, они и так, по сути, оказали услугу американцам — на них давили США, чтобы затянуть строительство “Северного потока – 2”. Поэтому я думаю, что это победа здравого смысла и закономерный исход всей этой истории с датским разрешением», — заметил аналитик.

