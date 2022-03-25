Бундестаг назвал условие покупки газа за рубли
Берлин мог бы расплачиваться за поставки российского газа в рублях, но для этого пришлось бы нарушить санкции, введенные против Центробанка России, сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Бундестага по климату и энергетике Клауса Эрнста.
«Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — считает он.
Политик отмечает что, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», — отметил Эрнст.
Как сообщил премьер-министр Словении Янез Янша, Европа не собирается платить за российский газ в рублях. По его словам, отказ некоторые страны объясняют тем, что в уже подписанных контрактах указана конкретная валюта.
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