Бундестаг назвал условие покупки газа за рубли

«Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — считает он.

Политик отмечает что, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», — отметил Эрнст.

Как сообщил премьер-министр Словении Янез Янша, Европа не собирается платить за российский газ в рублях. По его словам, отказ некоторые страны объясняют тем, что в уже подписанных контрактах указана конкретная валюта.

