Словения: Европа отказывается платить за газ из России в рублях
Европа не собирается платить за российский газ в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Словении Янеза Янша.
По его словам, отказ некоторые страны объясняют тем, что в уже подписанных контрактах указана конкретная валюта. «Никто не будет платить в рублях», — отметил политик.
Напомним, в Великобритании оптовые цены на газ резко пошли вверх и увеличились сразу на 25% сразу после слов российского президента о переходе на рублевые расчеты за поставку топлива.
Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Москвой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Словения: Европа отказывается платить за газ из России в рублях
- Медведев заявил о крахе однополярного мира
- Во Франции почти 150 тысяч человек заболели COVID за сутки
- Столтенберг: Ситуация на Украине не перерастет в конфликт НАТО с РФ
- В ДТП на Ставрополье погибли пять человек
- СМИ: Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве
- Reuters: Трамп подал в суд на Клинтон из-за обвинений в сговоре с РФ
- Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации
- В Парагвае идут массовые беспорядки из-за роста цен на топливо
- Эрдоган выразил готовность продолжать контакты с президентами РФ и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru