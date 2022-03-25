Словения: Европа отказывается платить за газ из России в рублях

По его словам, отказ некоторые страны объясняют тем, что в уже подписанных контрактах указана конкретная валюта. «Никто не будет платить в рублях», — отметил политик.

Напомним, в Великобритании оптовые цены на газ резко пошли вверх и увеличились сразу на 25% сразу после слов российского президента о переходе на рублевые расчеты за поставку топлива.

Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Москвой.

