Словения: Европа отказывается платить за газ из России в рублях

Европа не собирается платить за российский газ в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Словении Янеза Янша.

Газ за рубль. Какие последствия ожидает отрасль энергетики?

По его словам, отказ некоторые страны объясняют тем, что в уже подписанных контрактах указана конкретная валюта. «Никто не будет платить в рублях», — отметил политик.

Напомним, в Великобритании оптовые цены на газ резко пошли вверх и увеличились сразу на 25% сразу после слов российского президента о переходе на рублевые расчеты за поставку топлива.

Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Москвой.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГазЕвропа
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