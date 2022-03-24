Цены на газ в Великобритании взлетели на 25% после слов президента России

В Великобритании оптовые цены на газ резко пошли вверх и увеличились сразу на 25% сразу после слов российского президента Владимира Путина о переходе на рублевые расчеты за поставку топлива, сообщает ТАСС.

По данным лондонской биржи ICE, в настоящий момент цена апрельского фьючерса на британский газ достигает 287 пенсов за терм, а накануне его стоимость была зафиксирована на уровне 230 пенсов за терм.

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При этом Соединённое королевство меньше других стран Европы зависит от российского газа, доля потребления которого в стране сейчас составляет около 3%.

На Даунинг-стрит после повышения цен на газ заявили, что теперь изучат все последствия высказанных Россией требований.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Москвой.

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