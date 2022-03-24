Цены на газ в Великобритании взлетели на 25% после слов президента России

В Великобритании оптовые цены на газ резко пошли вверх и увеличились сразу на 25% сразу после слов российского президента Владимира Путина о переходе на рублевые расчеты за поставку топлива, сообщает ТАСС.

По данным лондонской биржи ICE, в настоящий момент цена апрельского фьючерса на британский газ достигает 287 пенсов за терм, а накануне его стоимость была зафиксирована на уровне 230 пенсов за терм.