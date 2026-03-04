Владимир Зеленский, объявив войну всем, включая Венгрию и Словакию, оставил Украину без электроэнергии, теперь ее брать фактически негде. Об этом НСН рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии, следует из документов на сайте словацкого кабмина. Эти поставки обеспечивают до 20% потребностей страны, пишут РИА Новости. Олейник раскрыл, могут ли наступить времена, когда по эффекту домино и Украине в поставках откажет еще и Венгрия.

«В Венгрии заявили, что такие поставки пока не планируют останавливать, потому что они идут через Закарпатскую область, и это немного ударит и по венграм, проживающим там. Где ему брать электроэнергию? Вызывать Бориса Джонсона (экс-глава правительства Великобритании. - Прим. НСН) и спрашивать, что делать, если объявил войну даже соседям. У него же везде враги: и в Венгрии, и в Словакии, и в Чехии скоро будут, потому что они занимают совершенно другую позицию по вступлению Украины в ЕС. Брать энергетику дополнительно негде. Потому что, самое главное, обесточена логистика подачи. Так-то электроэнергии в Украине море. Это атомные электростанции. Конечно, они не решают вопрос, потому менять мощности в зависимости от потребления на электростанции нельзя. Регулировать можно теплоэлектростанции, многие из которых уничтожены. Так что они взяли и разорвали единую энергетическую систему, которая была создана еще Советским Союзом с Россией. Поэтому оно и пошло по принципу домино», - рассказал он.