«Дорога в каменный век»: Почему Украине больше неоткуда брать электроэнергию
Владимир Олейник заявил НСН, что большая часть теплоэлектростанций, где можно было бы прибавить мощности, уничтожена, а ближайшие соседи отказались помогать Киеву.
Владимир Зеленский, объявив войну всем, включая Венгрию и Словакию, оставил Украину без электроэнергии, теперь ее брать фактически негде. Об этом НСН рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи поставками электроэнергии, следует из документов на сайте словацкого кабмина. Эти поставки обеспечивают до 20% потребностей страны, пишут РИА Новости. Олейник раскрыл, могут ли наступить времена, когда по эффекту домино и Украине в поставках откажет еще и Венгрия.
«В Венгрии заявили, что такие поставки пока не планируют останавливать, потому что они идут через Закарпатскую область, и это немного ударит и по венграм, проживающим там. Где ему брать электроэнергию? Вызывать Бориса Джонсона (экс-глава правительства Великобритании. - Прим. НСН) и спрашивать, что делать, если объявил войну даже соседям. У него же везде враги: и в Венгрии, и в Словакии, и в Чехии скоро будут, потому что они занимают совершенно другую позицию по вступлению Украины в ЕС. Брать энергетику дополнительно негде. Потому что, самое главное, обесточена логистика подачи. Так-то электроэнергии в Украине море. Это атомные электростанции. Конечно, они не решают вопрос, потому менять мощности в зависимости от потребления на электростанции нельзя. Регулировать можно теплоэлектростанции, многие из которых уничтожены. Так что они взяли и разорвали единую энергетическую систему, которая была создана еще Советским Союзом с Россией. Поэтому оно и пошло по принципу домино», - рассказал он.
При этом Олейник отметил, что украинцы скоро вернутся в каменный век, так как на дорогих нефтепродуктах страна тоже не сможет держать экономику.
«Поэтому в Словакии и Венгрии сказали, что нефтепродукты не получите. А сегодня, даже если получат, то сама цена добьет любую экономику на нефтепродукты от Венгрии и Словакии. Честно говоря, при такой цене на нефтепродукты экономику на этих даже временных генераторах развивать невозможно. Это временно. День, два, неделя. А дальше что? Движутся в каменный век. Только у Зеленского проблем нет – администрация живет комфортно», - подытожил он.
Напомним, что ранее Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», который используется для поставок сырья в ряд стран Центральной Европы, в том числе в Венгрию и Словакию. В свою очередь Венгрия приняла ответные меры, перестав снабжать Украину дизельным топливом и не разрешив ЕС выделить ей "военный кредит" на €90 млрд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
