Принц Чарльз излечился от коронавируса

Отмечается, что самочувствие 71-летнего принца оценивается как хорошее. Решение о снятии режима самоизоляции было принято после консультации с доктором.



Принц Чарльз и его супруга Камилла сдали анализ на COVID-19 23 марта. На следующий день пришли результаты: у Чарльза диагноз подтвердился, его жене удалось избежать заражения.



Предположительно, принц Чарльз подхватил коронавирус SARS-CoV-2 от князя Монако Альбера II. Кроме того, коронавирусом заболел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

