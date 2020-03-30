Принц Чарльз излечился от коронавируса
Принц Уэльский Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус, вылечился и уже вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщил его пресс-секретарь.
Отмечается, что самочувствие 71-летнего принца оценивается как хорошее. Решение о снятии режима самоизоляции было принято после консультации с доктором.
Принц Чарльз и его супруга Камилла сдали анализ на COVID-19 23 марта. На следующий день пришли результаты: у Чарльза диагноз подтвердился, его жене удалось избежать заражения.
Предположительно, принц Чарльз подхватил коронавирус SARS-CoV-2 от князя Монако Альбера II. Кроме того, коронавирусом заболел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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