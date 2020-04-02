Представитель Джонсона рассказал о состоянии зараженного COVID-19 премьера

У британского премьер-министра Бориса Джонсона, по-прежнему, отмечаются слабые симптомы коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель канцелярии премьера, при этом не пояснив, выйдет ли Джонсон из самоизоляции в пятницу, 3 апреля.

Напомним, в прошлую пятницу премьер-министр Великобритании рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией и незамедлительно самоизолировался. По рекомендации британских медиков, пациентам с COVID-19 следует уйти в режим самоизоляции на семь дней, пишет Ura.ru. Следуя этой рекомендации, Джонсон может вернуться к обычной жизни уже 3 апреля.