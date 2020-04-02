Представитель Джонсона рассказал о состоянии зараженного COVID-19 премьера
У британского премьер-министра Бориса Джонсона, по-прежнему, отмечаются слабые симптомы коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом заявил официальный представитель канцелярии премьера, при этом не пояснив, выйдет ли Джонсон из самоизоляции в пятницу, 3 апреля.
Напомним, в прошлую пятницу премьер-министр Великобритании рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией и незамедлительно самоизолировался. По рекомендации британских медиков, пациентам с COVID-19 следует уйти в режим самоизоляции на семь дней, пишет Ura.ru. Следуя этой рекомендации, Джонсон может вернуться к обычной жизни уже 3 апреля.
Ранее НСН писала, что Принц Уэльский Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус, вылечился и уже вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщил его пресс-секретарь. Самочувствие 71-летнего принца оценивается как хорошее. Решение о снятии режима самоизоляции было принято после консультации с доктором.
Принц Чарльз и его супруга Камилла сдали анализ на COVID-19 23 марта. На следующий день пришли результаты: у Чарльза диагноз подтвердился, его жене удалось избежать заражения.
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