Британский фрегат отогнал иранские катера от танкера в Ормузском заливе

Три иранских катера попытались остановить британский нефтяной танкер во время его прохода в Ормузском заливе, однако сопровождавшему коммерческое судно кораблю HMS Montrose удалось «отогнать» их. Об этом сообщили в британском министерстве обороны, передает RT.

Уточняется, что фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз» сделал «устное предупреждение» иранским катерам, которые затем удалились.