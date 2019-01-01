Британский фрегат отогнал иранские катера от танкера в Ормузском заливе
Три иранских катера попытались остановить британский нефтяной танкер во время его прохода в Ормузском заливе, однако сопровождавшему коммерческое судно кораблю HMS Montrose удалось «отогнать» их. Об этом сообщили в британском министерстве обороны, передает RT.
Уточняется, что фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании «Монтроуз» сделал «устное предупреждение» иранским катерам, которые затем удалились.
Ранее об инциденте сообщили американские СМИ, отмечает «Свободная пресса». Однако по данным канала CNN иранских катеров было пять, а не три, как заявили в Минобороны Великобритании.
Напомним, что в середине июня стало известно, что в связи с ситуацией в Иране США направляют дополнительно тысячу военных на Ближний Восток. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил эту отправку и заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном, сообщает Financial Times. Арабист Марианна Беленькая объяснила в эфире НСН, как решение США обострит и без того напряженные отношения с Ираном.
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