СМИ: в Британии готовятся к беспорядкам из-за подорожания электроэнергии
В Великобритании разрабатывают меры по борьбе с ожидаемыми массовыми беспорядками из-за подорожания электроэнергии, сообщает The Sun.
По данным издания, на фоне набирающего обороты кризиса власти могут готовиться к росту преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками.
Согласно статистике, Британия в июне впервые с 1997 года осталась без энергоносителей из России, которая была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в 2021 году с долей более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.
Напомним, продажи электроодеял и переносных обогревателей в Европе увеличились, несмотря на жаркую погоду. Европейцы пытаются таким образом подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.
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