СМИ: в Британии готовятся к беспорядкам из-за подорожания электроэнергии

По данным издания, на фоне набирающего обороты кризиса власти могут готовиться к росту преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками.

Согласно статистике, Британия в июне впервые с 1997 года осталась без энергоносителей из России, которая была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в 2021 году с долей более 24 процентов, а по нефти и газу была на уровне около шести и пяти процентов соответственно.

Напомним, продажи электроодеял и переносных обогревателей в Европе увеличились, несмотря на жаркую погоду. Европейцы пытаются таким образом подготовиться к огромным счетам за энергию предстоящей зимой.

