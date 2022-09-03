Агентство приводит данные опроса группы Make UK, которая представляет интересы британских производителей. По сведениям экспертов, почти половина производителей испытала на себе рост стоимости электроэнергии более чем на 100% за год.

Отмечается, что 13% фабрик Британии уже сократили часы работы, при этом 7% предприятий приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.

«Нынешний кризис ставит перед предприятия перед серьезным выбором — сокращения производства или закрытия цехов, если помощь не придет в ближайшее время», — подчеркивают эксперты.

