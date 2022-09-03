СМИ: 60% британских предприятий могут закрыться из-за подорожания электроэнергии
Шесть из десяти предприятий Великобритании могут закрыться из-за скачка цен на электроэнергию. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство приводит данные опроса группы Make UK, которая представляет интересы британских производителей. По сведениям экспертов, почти половина производителей испытала на себе рост стоимости электроэнергии более чем на 100% за год.
Отмечается, что 13% фабрик Британии уже сократили часы работы, при этом 7% предприятий приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.
«Нынешний кризис ставит перед предприятия перед серьезным выбором — сокращения производства или закрытия цехов, если помощь не придет в ближайшее время», — подчеркивают эксперты.
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