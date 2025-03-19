Британия сняла санкции с российского бизнесмена Ахмедова

Фархад Ахмедов занимает 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд. Бизнесмен находился под санкциями Великобритании с апреля 2022 года, его активы были заморожены. В мае 2024 года суд Евросоюза в Люксембурге также снял санкции с Ахмедова.

США в январе 2025 года сняли санкции, введенные в 2022 году против Натальи Сердюковой, дочери бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.



