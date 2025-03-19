Британия сняла санкции с российского бизнесмена Ахмедова
Великобритания исключила из санкционного списка российского предпринимателя Фархада Ахмедова. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Фархад Ахмедов занимает 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд. Бизнесмен находился под санкциями Великобритании с апреля 2022 года, его активы были заморожены. В мае 2024 года суд Евросоюза в Люксембурге также снял санкции с Ахмедова.
США в январе 2025 года сняли санкции, введенные в 2022 году против Натальи Сердюковой, дочери бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин готовит требования для желающих вернуться в РФ иностранных компаний
- Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175»
- Мостовой рассказал, сколько голов Россия должна забить Гренаде
- СБУ заочно предъявила обвинения телеведущему Борису Корчевникову
- Таксист-отравитель получил 17 лет колонии
- На Кубани увеличилась площадь пожара на атакованной ВСУ нефтебазе
- Трамп поручил своей администрации подключаться к контактам с Россией
- Британия сняла санкции с российского бизнесмена Ахмедова
- Макрон заявил о намерении развернуть против России гиперзвуковое оружие
- Режиссера «47 ронинов» арестовали за растрату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru