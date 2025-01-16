США сняли санкции с дочери Анатолия Сердюкова

Санкции, введенные американскими властями против Натальи Сердюковой, дочери бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, были отменены. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Согласно опубликованному документу, Сердюкова исключена из санкционного списка, связанного с Россией. В сообщении указывается, что она имеет отношение к Анатолию Сердюкову, однако причины пересмотра ограничений не уточняются.

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В июне 2022 года американские власти ввели рестрикции против бывшего главы Минобороны и ряда членов его семьи.

Эти меры стали частью масштабного пакета санкций, затронувшего более 50 физических лиц и свыше 110 организаций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МинфинСанкции СШААнатолий Сердюков

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