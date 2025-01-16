США сняли санкции с дочери Анатолия Сердюкова

Санкции, введенные американскими властями против Натальи Сердюковой, дочери бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, были отменены. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Согласно опубликованному документу, Сердюкова исключена из санкционного списка, связанного с Россией. В сообщении указывается, что она имеет отношение к Анатолию Сердюкову, однако причины пересмотра ограничений не уточняются.