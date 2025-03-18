Трамп поручил Минфину пересмотреть санкционную политику США
Американский лидер Дональд Трамп поручил пересмотреть существующую политику санкций США. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил министр финансов страны Скотт Бессент.
По его словам, длительное время Вашингтон вводил «ленивые санкции», которые «подрывали роль доллара в качестве резервной валюты».
«Мы же собираемся перейти к максимально действенным санкциям», - заключил глава американского Минфина.
Ранее Бессент заявил, что санкции экс-президента США можно оценить на «тройку», тогда как администрация Трампа готова повысить уровень санкционного давления на РФ до максимальной «десятки», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru