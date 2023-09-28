Глава Минобороны Великобритании пообещал Украине дальнейшую военную поддержку
Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс в ходе визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым, сообщает пресс-служба британского оборонного ведомства.
В сообщении говорится, что «министр пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании».
Уточняется, что поддержка будет предоставлена «в ближайшие недели и месяцы». Также в ведомстве уточнили, что Великобритания и союзники уже обучили 26,5 тысячи украинских военных.
Ранее представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные летчики Украины будут учиться управлению F-16 в Дании 4-6 месяцев, а в Великобритании - 1-2 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru