Глава Минобороны Великобритании пообещал Украине дальнейшую военную поддержку

В сообщении говорится, что «министр пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании».

Уточняется, что поддержка будет предоставлена «в ближайшие недели и месяцы». Также в ведомстве уточнили, что Великобритания и союзники уже обучили 26,5 тысячи украинских военных.

Ранее представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные летчики Украины будут учиться управлению F-16 в Дании 4-6 месяцев, а в Великобритании - 1-2 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

