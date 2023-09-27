Захарова: США и Британия помогали ВСУ с атакой на Севастополь

Украина реализовала атаку на Севастополь в координации со специалистами из США и Великобритании. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Sky News: ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow

«Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков», — указала дипломат.

По словам Захаровой, удар, несомненно, был реализован «с подачи и в тесной координации» с американскими и британскими спецслужбами.

ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю, напоминает RT. Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота РФ, возник пожар.

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ФОТО: РИА Новости
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