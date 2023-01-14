В посольстве России опасаются ужесточения боевых действий из-за британских танков на Украине
Британские танки Challenger 2, которые Великобритания собирается передать Украине, повлечет за собой ужесточение конфликта и увеличение числа жертв. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.
«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя всё новые жертвы», — говорится в сообщении.
В посольстве считают, что данный план Великобритании в отношении Украины соответствует линии Лондона по затягиванию конфликта.
Также российские дипломаты подчеркивают, что британские танки не помогут Вооруженным силам (ВСУ) переломить ход военных действий и станут законной целью для ВС России.
Ранее британская газета Sun со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву эскадрон танков Challenger 2.
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