В посольстве России опасаются ужесточения боевых действий из-за британских танков на Украине

«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя всё новые жертвы», — говорится в сообщении.

В посольстве считают, что данный план Великобритании в отношении Украины соответствует линии Лондона по затягиванию конфликта.

Также российские дипломаты подчеркивают, что британские танки не помогут Вооруженным силам (ВСУ) переломить ход военных действий и станут законной целью для ВС России.

Ранее британская газета Sun со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении передать Киеву эскадрон танков Challenger 2.



