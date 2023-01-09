В Британии заявили о возможной поставке Украине танков Challenger 2
Власти Великобритании впервые с начала спецоперации на Украине обсуждает передачу Киеву британских танков Challenger 2. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
По данным источника Sky News, переговоры по этому вопросу длятся уже на протяжении нескольких недель. Киеву могут быть предложены порядка десяти Challenger 2.
Уточняется, что окончательное решение пока что не было принято.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев начнет терпеть поражение до поставок Украине нового вооружения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Флурон: Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом отмечены в РФ
- В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
- Вышел первый трейлер четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины»
- Россия увеличила экспорт муки в 3,5 раза за год
- Минобороны предложило повысить зарплату силовикам
- Барельеф Ройзмана* установили в мэрии Екатеринбурга
- «Спортмастер» признал утечку данных покупателей
- В Британии заявили о возможной поставке Украине танков Challenger 2
- Мартинес ответил на вопрос о будущем Роналду в сборной Португалии
- Общая смертность в РФ в новогодние дни упала до четырёхлетнего минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru