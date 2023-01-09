В Британии заявили о возможной поставке Украине танков Challenger 2

Власти Великобритании впервые с начала спецоперации на Украине обсуждает передачу Киеву британских танков Challenger 2. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

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По данным источника Sky News, переговоры по этому вопросу длятся уже на протяжении нескольких недель. Киеву могут быть предложены порядка десяти Challenger 2.

Уточняется, что окончательное решение пока что не было принято.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев начнет терпеть поражение до поставок Украине нового вооружения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиОружиеПоставкиУкраинаВеликобритания
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