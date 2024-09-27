Британия отказалась отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России

Хили также обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином то, как Лондон и Вашингтон могут поддержать «план победы» Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование своих дальнобойных ракет для ударов вглубь России, пока президент Украины Владимир Зеленский не представит ему свой «победный» план, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

