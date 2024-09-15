СМИ: Байден не примет решения по ракетам, пока Украина не представит свой план
Американский президент Джо Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование своих дальнобойных ракет для ударов вглубь России, пока президент Украины Владимир Зеленский не представит ему свой «победный» план, сообщает Times.
По данным газеты, имеются признаки того, что, даже если глава США публично не даст одобрение на использование украиной дальнобойных ракет, он может разрешить предоставление данных американской разведки и систем целеуказания для содействия использованию Storm Shadow.
Ранее стало известно, что Зеленский намеревается просить Байдена о снятии запретов на удары вглубь России дальнобойным оружием Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru