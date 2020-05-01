Британия начала тестировать на коронавирус более 100 тысяч человек в день

Британские власти объявили о начале тестирования на коронавирус более 100 тысяч человек в день. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Так, по его словам, 30 апреля было проведено 122 тысячи 347 тестов. Хэнкок подчеркнул, что тестирование является критически важным моментом для того, чтобы "Великобритания встала на ноги".

По последним данным, в Великобритании число зараженных коронавирусом людей превысило 177 тысяч человек, из них скончались 27,5 тысяч.

Ранее Хэнкок сам переболел коронавирусом. Также премьер-министр Великобритании вылечился после заражения инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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