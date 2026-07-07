Политики и экономисты должны оказать влияние на ФАС и «Русал» и добиться новой цены на алюминий для российских компаний, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.



Рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Кирьянов подчеркнул, что выход из положения ясен.