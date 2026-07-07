В Госдуме предложили пересмотреть формулу цены на алюминий
Найти компромиссное решение возможно, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Политики и экономисты должны оказать влияние на ФАС и «Русал» и добиться новой цены на алюминий для российских компаний, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Кирьянов подчеркнул, что выход из положения ясен.
«Это не тупиковая или патовая ситуация, где невозможно сбалансированное решение. Мы должны здесь максимально стимулировать и ФАС и “Русал” , в том числе и в публичном пространстве. Не надо возвращаться в XIX век, но алюминий как и тогда, является главным ингредиентом высоких технологий и всего подобного производства», — указал он.
В свою очередь, директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов подчеркнул в пресс-центре НСН, что новая формула приведет к развитию экономики России.
«Снижение закупочных цен позволит создать новые рабочие места — комфортные показатели позволяют развивать обрабатывающую промышленность и открывать заводы. Должна быть отменена формула LME плюс европейская премия. Надо брать усредненную месячную цену, например, на Шанхайской бирже. Таким образом мы получим алюминий по приблизительно такой же стоимости, как и лидер в этой отрасли — Китай. Развитие нашей обрабатывающей промышленности будет означать увеличение спроса на китайские станки», — объяснил он.
Ранее Колташов предложил в пресс-центре НСН пересмотреть формулу цены на алюминий.
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