В Госдуме предложили пересмотреть формулу цены на алюминий

Найти компромиссное решение возможно, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Политики и экономисты должны оказать влияние на ФАС и «Русал» и добиться новой цены на алюминий для российских компаний, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Кирьянов подчеркнул, что выход из положения ясен.

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«Это не тупиковая или патовая ситуация, где невозможно сбалансированное решение. Мы должны здесь максимально стимулировать и ФАС и “Русал” , в том числе и в публичном пространстве. Не надо возвращаться в XIX век, но алюминий как и тогда, является главным ингредиентом высоких технологий и всего подобного производства», — указал он.

В свою очередь, директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов подчеркнул в пресс-центре НСН, что новая формула приведет к развитию экономики России.

«Снижение закупочных цен позволит создать новые рабочие места — комфортные показатели позволяют развивать обрабатывающую промышленность и открывать заводы. Должна быть отменена формула LME плюс европейская премия. Надо брать усредненную месячную цену, например, на Шанхайской бирже. Таким образом мы получим алюминий по приблизительно такой же стоимости, как и лидер в этой отрасли — Китай. Развитие нашей обрабатывающей промышленности будет означать увеличение спроса на китайские станки», — объяснил он.

Ранее Колташов предложил в пресс-центре НСН пересмотреть формулу цены на алюминий.

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ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:ЭкономикаГосдумаАртём Кирьянов

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