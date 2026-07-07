Песков: Для России предпочтительно дипломатическое урегулирование на Украине

Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине является более предпочтительным для России. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в отсутствие готовности к этому украинской стороны «специальная военная операция продолжится до полного достижения целей».

«Всё может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим... проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», - указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Вооружённые силы РФ продолжают работу по освобождению российских регионов.

Ранее российский лидер Владимир Путин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Москва считает предпочтительным политико-дипломатическое урегулирование на Украине, но с учётом принципиальных российских подходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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