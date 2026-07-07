Песков: Для России предпочтительно дипломатическое урегулирование на Украине
Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине является более предпочтительным для России. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в отсутствие готовности к этому украинской стороны «специальная военная операция продолжится до полного достижения целей».
«Всё может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим... проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», - указал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Вооружённые силы РФ продолжают работу по освобождению российских регионов.
Ранее российский лидер Владимир Путин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Москва считает предпочтительным политико-дипломатическое урегулирование на Украине, но с учётом принципиальных российских подходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме анонсировали экспертный совет по обсуждению цен на алюминий
- «Яндекс.Навигатор» заговорит голосами ведущих «НАШЕго Радио»
- «Работаем так 20 лет»: В школах раскрыли правду о «домашке» для первоклашек
- «Русал» уличили в «схемах» для оправдания высоких цен на алюминий
- Джордж Клуни получит почётного «Золотого льва»
- Песков: Для России предпочтительно дипломатическое урегулирование на Украине
- Журова: Поддержка НАТО атак на Россию показывает, что наши опасения оправданы
- В Госдуме предложили пересмотреть формулу цены на алюминий
- Юрист предупредил россиян о риске при наследовании недвижимости
- Доноры алюминия? В Госдуме обвинили «Русал» в работе на Китай