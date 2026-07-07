Журова: Поддержка НАТО атак на Россию показывает, что наши опасения оправданы

«Такие удары могут говорить только об одном: что все опасения по поводу нашей безопасности оправданны, что если НАТО будет приближаться к нашим границам, то нас ждет опасность того, что они могут бить вглубь страны в том числе, о чем мы им и говорим», — сказала она «Ленте.ру».

По ее словам, текущие удары вглубь страны, которые совершают Вооруженные силы Украины (ВСУ), для Запада – отработка боевые задач. Потому России сегодня важно навсегда решить вопрос безопасности, подчеркнула Журова.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают удары ВСУ вглубь территории России, поскольку это способствуют возвращению Москвы за стол переговоров, напоминает «Радиоточка НСН».

