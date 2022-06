Британец выставил иск Apple на $900 млн из-за недостатков батареи iPhone

Истцами стали 25 млн жителей Великобритании, коллективные интересы которых в суде представляет Гутманн.В их числе владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus и SE, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и iPhone X.

Главной претензией британского адвоката к Apple является нарушение этики в отношении своих клиентов. По мнению Гутманна, компания, зная о проблеме со старыми аккумуляторами, была обязана запустить программу по их замене или не выпускать обновление для подобных аппаратов.

Адвокат считает, что Apple умышленно создала новую iOS для iPhone со старыми аккумуляторами, несмотря на то, что замена программы снизит производительность смартфонов.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках параллельного импорта первыми в Россию привезут телефоны, ноутбуки и телевизоры, но хватит ли для них запчастей – это большой вопрос.

«Первое, что будут закупать – это смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, телевизоры, мониторы. Думаю, самая приоритетная марка – это что-то типа Apple, но что закупается по факту – увидим. С моей точки зрения, сейчас у нас цены в ретейле не соответствуют тем, которые должны быть при текущем курсе валют. Это показывает разницу в цене на одни и те же товары при покупке в российском ретейле и через посредников, либо через китайские площадки вроде AliExpress. Там можно купить брендовые вещи по курсу, который ближе к официальному. Поэтому цены там получаются весьма привлекательными и соответствуют тем, которые были в прошлом году. Есть товары, цена которых в два раза выше, чем на том же AliExpress, на некоторые – 15-30%. Но вряд ли цена мгновенно снизится. Скорее всего, ретейлеры будут закладывать возможное изменение курса в качестве рисков», - отметил он.