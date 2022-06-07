Apple представила iOS 16
Корпорация Apple презентовала новую операционную систему для iPhone - iOS 16, сообщает «РЕН ТВ».
Она получила новые функции для персонализации экрана блокировки, на который теперь кроме обоев можно вывести различные виджеты, например погоду, предстоящие события из календаря.
Также поменяли формат представления уведомлений и внесли изменения в приложение мессенджера. Владельцы смартфонов под управлением новой ОС смогут редактировать или удалять уже отправленные сообщения и помечать как непрочитанные те, к которым хотят вернуться.
Можно будет поделиться экраном с другими пользователями. А камера гаджета сможет распознать текст на фото и видео, после чего тут же его переведет.
Напомним, сеть re:Store, реализующая продукцию компании Apple, закрыла часть магазинов в нескольких городах России на фоне низкого спроса и дефицита товаров. Всего было закрыто 87 точек re:Store.
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