Бразилия подписала контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»
Минздрав Бразилии заявил о покупке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает Интерфакс.
Поставки, как передает ведомство, запланированы на вторую четверть 2021 года. Закупки организовывает местная фармацевтическая компания "Уньао Кимика" (Uniao Quimica).
Отмечается, что эта же корпорация будет отвечать за производство вакцины в Бразилии. По словам первого замглавы Минздрава Элсиу Франку, которые приводит портал G1, для начала использования вакцины Национальное агентство по санитарному надзору должно выдать временное разрешение на использование препарата в условиях ЧС.
Власти Бразилии заявили о том, что согласовали условия контракта, 5 марта текущего года. Тогда же правительство объявило, что рассчитывает получить первую партию вакцины уже в марте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
- В Петербурге эвакуировали отделение туберкулезной больницы из-за задымления
- Бразилия подписала контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»
- The Bell: «Яндекс» может приобрести банк «Акрополь»
- Франция одобрила применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
- Пафосно и безрезультатно: в Госдуме оценили призыв Украины «открыть доступ» в Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru