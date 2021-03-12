Бразилия подписала контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»

Минздрав Бразилии заявил о покупке российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает Интерфакс.

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Поставки, как передает ведомство, запланированы на вторую четверть 2021 года. Закупки организовывает местная фармацевтическая компания "Уньао Кимика" (Uniao Quimica).

Отмечается, что эта же корпорация будет отвечать за производство вакцины в Бразилии. По словам первого замглавы Минздрава Элсиу Франку, которые приводит портал G1, для начала использования вакцины Национальное агентство по санитарному надзору должно выдать временное разрешение на использование препарата в условиях ЧС.

Власти Бразилии заявили о том, что согласовали условия контракта, 5 марта текущего года. Тогда же правительство объявило, что рассчитывает получить первую партию вакцины уже в марте.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПандемияВакцинацияБразилия
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