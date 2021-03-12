Бразилия подписала контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»

Поставки, как передает ведомство, запланированы на вторую четверть 2021 года. Закупки организовывает местная фармацевтическая компания "Уньао Кимика" (Uniao Quimica).

Отмечается, что эта же корпорация будет отвечать за производство вакцины в Бразилии. По словам первого замглавы Минздрава Элсиу Франку, которые приводит портал G1, для начала использования вакцины Национальное агентство по санитарному надзору должно выдать временное разрешение на использование препарата в условиях ЧС.

Власти Бразилии заявили о том, что согласовали условия контракта, 5 марта текущего года. Тогда же правительство объявило, что рассчитывает получить первую партию вакцины уже в марте.

