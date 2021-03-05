Бразилия согласовала условия закупки российского «Спутника V»
Власти Бразилии согласовали условия контракта на закупку вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства, говорится на сайте Минздрава.
Как сообщил глава государства Жаир Болсонару в своем Telegram-канале, правительство рассчитывает получить первую партию препарата в марте.
Ранее сообщалось, что власти Бразилии готовы приобрести 10 млн доз «Спутника V».
Власти планируют произвести оплату после одобрения экстренного использования «Спутника V» Национальным агентством по санитарному надзору.
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