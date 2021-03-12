«Каждый дурак поймет». В Германии предостерегли от вбросов против «Спутник V»

«Я не верю, что такая кампания сейчас еще возможна. Если бы ее организовали в начале года, она была бы эффективной. А сейчас ее проспали. После публикаций положительных результатов вакцины в «Ланцете», после того, как немецкий канцлер, немецкое правительство заявило, что будет закупать вакцину, после того, как вся Восточная Европа, кроме поляков, прибалтов и украинцев, прививается этой вакциной, а немцы начинают ездить в Россию и вакцинироваться здесь, потому что в самой Германии дефицит вакцины, провести такую кампанию невозможно. Каждый дурак поймет, что это пропаганда», - уверен политолог.

Он напомнил, что ранее была информационная кампания против газопровода «Северный поток-2», его тоже не остановили и потому эта кампания, даже если она и начнется, не будет иметь успеха.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН был менее оптимистичен в оценках опасности такой информационной кампании.

«Эта информационная кампания уже идет, на этой неделе на достаточно высоком экспертном уровне были заявления, что Россия ведет против США информационную войну», - напомнил Онищенко.

Он полагает, что в этой кампании заинтересованы ЦРУ, чтобы сорвать создание популяционного иммунитета в России, а также транснациональные биотехнологические компании.

«Нам нужно работать на опережение. Большая роль в этом отводится СМИ, которые должны профессионально отбирать спикеров. Всем этим должен заниматься созданный межведомственный штаб на уровне правительства. Вырабатывается линия поведения и все комментария проводятся в рамках этой линии. Иначе публичные споры, которые по сути не стоят выеденного яйца, приводят к результатам, похлеще, чем у Сороса», - сказал бывший глава Роспотребнадзора.

Онищенко уверен, что нужно просто вести спокойную разъяснительную работу среди населения и профессионалов.

«Мы выиграем эту войну, хотя потери будут. Ведь если пойдут массовые отказы от вакцинации, то мы создадим популяционный иммунитет с большим опозданием. А это потери экономики, здравоохранения, человеческих жизней. Так что нужно работать с профессионалами из зарубежных стран. Замыкаться в себе не стоит», - считает бывший главный санитарный врач.

Ранее Онищенко объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем Россия в очередной раз помогла Белоруссии, на этот раз с вакциной от коронавируса.

