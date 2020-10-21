Бразилия отказалась от покупки китайской вакцины от COVID-19

Бразилия отменила сделку с Китаем по закупке вакцины от COVID-19. Соответствующее заявление сделал президент латиноамериканской страны Жаир Болсонару.

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Как заявил бразильский лидер, комментируя это решение, граждане Бразилии "не будут ничьими подопытными кроликами".

Сделка предполагала закупку Бразилией у китайской SinoVac Biotech 46 млн доз вакцины CoronaVac. Поставки планировались на начало следующего года.

Ранее сегодня стало известно, что в Бразилии в ходе испытания вакцины умер от осложнения течения болезни 28-летний волонтер. Вакцина, которая тестировалась на молодом человеке, разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

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Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:ВакцинаБразилия
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