Бразилия отказалась от покупки китайской вакцины от COVID-19

Как заявил бразильский лидер, комментируя это решение, граждане Бразилии "не будут ничьими подопытными кроликами".

Сделка предполагала закупку Бразилией у китайской SinoVac Biotech 46 млн доз вакцины CoronaVac. Поставки планировались на начало следующего года.

Ранее сегодня стало известно, что в Бразилии в ходе испытания вакцины умер от осложнения течения болезни 28-летний волонтер. Вакцина, которая тестировалась на молодом человеке, разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

