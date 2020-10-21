Участник тестов оксфордской вакцины от коронавируса умер в Бразилии
Волонтер, которому было 28 лет, умер от осложнений течения болезни, передает ТАСС.
Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
В сентябре при испытании вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca произошел серьезный сбой. Компания приостановила третью фазу испытания вакцины в США из-за побочных эффектов от препарата у одного из добровольцев в Великобритании. Природа этих побочных эффектов не уточняется, но представитель компании Ребекка Роббинс сообщила, что доброволец поправится.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, что испытания могли прерваться только из-за серьезного происшествия.
Ранее Свободная пресса напоминала, что, по данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 2,4 млн - до 40 млн человек.
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