Названы сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
Масштабная вакцинация россиян препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется в конце ноября. Об этом на форуме «Открытые инновации»заявил гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев. Он добавил, что сейчас для производства препарата задействованы 5 производственных площадок.
Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек. Четверть из них получит плацебо. Параллельно вакциной прививают группы риска – медиков, врачей, учителей, напоминает телеканал 360.
Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» была зарегистрирована 14 октября. А центр имени Чумакова РАН разработал свой препарат, эта вакцина также проходит стадию клинических испытаний.
Накануне стало известно, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будут производить в Индии, Корее, Китае и Бразилии. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.
Кроме того, он анонсировал подписание соглашений о поставке российского препарата с Аргентиной и Перу, отмечает RT.
В понедельник, 19 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции с успехом продвигается на мировом рынке Российским фондом прямых инвестиций. Он подчеркнул, что препарат пользуется большим спросом.
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