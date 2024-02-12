«Боятся ядерного удара»: Египет не будет воевать с Израилем из-за зачистки Рафаха
Евгений Сатановский заявил НСН, что без зачистки Рафаха Израиль не победит группировку ХАМАС.
Египет временно приостановит договор с Израилем из-за зачистки Рафаха, но воевать Каир не планирует, так как в таком случае ожидаемо получит жесткий ответ, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН.
Египет угрожает приостановить действие ключевого мирного договора с Израилем, если войска ЦАХАЛ будут отправлены в город Рафах в секторе Газа. Страна опасается массового бегства палестинцев из анклава на Синайский полуостров. При этом сегодня израильская армия нанесла массированный авиаудар по кварталу Аш-Шабура в городе Рафах.
«Ситуация, с которой Израиль столкнулся 7 октября (нападение ХАМАС, - прим. НСН), это красная черта, за которой уничтожение страны. Если этого не понимают в Вашингтоне, Москве, Лондоне или Париже, в Иерусалиме это понятно. В городе Рафах сегодня порядка четырех батальонов ХАМАС, очень серьезные укрепления, а также пограничная полоса с Египтом, через которую идет мощнейшая контрабанда. Там подпитывают ХАМАС вооружениями и боеприпасами. Египетские власти говорят, что никаких поставок там нет, они якобы это обеспечили, но это не так. Предположения, что без зачистки Рафаха Израиль не победит группировку ХАМАС, оправданы на 100%», - рассказал он.
По словам Сатановского, Египет хочет временно отказаться от договора, чтобы разместить войска на границе, но воевать с Израилем никто даже не думает.
«Египет собирается приостановить мирный договор, но не разорвать его. В мирном договоре было прописано, что Египет не может держать на границе войска, а куда сейчас Египту деваться, если такая ситуация? Но никакой войны Израиля с Египтом не предусматривается даже в отдаленной перспективе. Пять предыдущих войн Египет проиграл Израилю, вы смеетесь? Зачем им это? Египет уверен, что единственный метод у Израиля – ударить неконвенциональным ядерным оружием по Асуанской плотине. После чего Египет смоет Средиземное море волной до 12 метров у плотины, до 8 метров – в центре Египта. Так что такими теориями никто увлекаться не будет», - объяснил собеседник НСН.
Ранее премьер-министр Израиля пообещал достичь окончательной победы в секторе Газа в течение ближайших нескольких месяцев, отмечает «Радиоточка НСН».
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